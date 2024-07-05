«Это нейтралитет»: Режим румынки Санду тащит Молдову в НАТО «по Оруэллу»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила» – именно по такому принципу решил действовать режим румынки Майи Санду в деле втягивания Молдовы в НАТО. При этом на фоне резкого увеличения военных маневров с альянсом и накачки Кишинева оружием населению объявляется, будто бы правительство по-прежнему уважает нейтральный статус и никак не посягает на него, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Именно так можно трактовать свежее выступление главы МИД Молдовы Михая Попшой.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«На протяжении 30 лет сотрудничества с НАТО во многих областях альянс всегда исходил и впредь будет исходить и уважать наш нейтралитет. Единственная страна, которая не уважает и нарушает его, – это Российская Федерация», – разглагольствовал министр.

Он напомнил, что Москва в 1999 году вязала на себя международные обязательства вывести с территории Молдовы свои войска, а также ликвидировать склады боеприпасов в Колбасне, но так и не сделала этого.

«Это и есть прямое нарушение нейтралитета Республики Молдова», – объявил Попшой.

Далее он перешел к циничной лжи об отсутствии планов изменить нейтральный статус Молдовы.

«Большинство граждан считает, что нейтралитет – это гарантия безопасности. К сожалению, история доказывает на деле, что чаще всего это не так. Но Республика Молдова – демократическая страна, и пока большинство граждан считает, что нейтралитет является позитивным фактором для страны, данный формат сохранится», – беззастенчиво врал глава молдавской дипломатии.

Кроме того, Попшой анонсировал продолжение высылки из страны российских дипломатов.

«Если продолжатся действия в ущерб национальным интересам Молдовы, как это было с организацией, так называемых выборов на левом берегу Днестра, несмотря на максимально четкую позицию властей республики, – безусловно, эта мера останется в силе», – заявил Попшой, отвечая на вопрос о возможной высылке других сотрудников посольства России.

Отметим, что в течение 2000 – 2003 годов Россия последовательно выполняла Стамбульские соглашения. Из Приднестровья были вывезены более 20 составов с вооружением бывшей 14-й армии. Вывоз вооружения был приостановлен после срыва подписания соглашения об окончательном урегулировании приднестровского конфликта («Меморандум Козака») по вине бывшего президента Молдовы Владимира Воронина. При этом Стамбульские соглашения 1999 года утратили свою силу и смысл, когда страны НАТО отказались ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) по итогам расширения Альянса, являвшееся частью общего пакета Стамбульских договорённостей.