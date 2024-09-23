«Это неожиданно»: украино-польскую конфронтацию подогревает правительство Туска – Зе-политолог

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Кризис украино-польских отношений только подогревается, что очень удивляет Киев, поскольку такое можно было ожидать от предыдущего правительства, но никак не от команды Дональда Туска.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Напряжение не между Сикорским и Зеленским, напряжение в обострении определённых противоречий в широком спектре. От проблем в экономическом конфликте интересов – это, к сожалению, связано с переговорами о вступлении в ЕС. Поляки видят в нас конкурентов, и сейчас их позиция в отношении Украины намного более конфронтационная, чем, например, позиция Румынии… И это идёт с их стороны, не с украинской. Я думаю, что как раз эта смена позиции польского правительства обусловила повышение эмоций между Зеленским и Сикорским. … Были надежды на правительство Туска, что будет меньше конфликтов, больше конструктива, но, к сожалению, не оправдалось. Польские коллеги обращают внимание, что позиция Туска в значительной мере обусловлена внутриполитической ситуацией. Например, тема, которая удивила многих на Украине, потому что этого можно было ожидать от предыдущего правительства, но не от Туска, это активное продвижение темы эксгумации жертв Волынской трагедии. Почему именно сейчас? Есть печальные юбилеи, но сейчас это не главная проблема в двусторонних отношениях», – сокрушался Фесенко.

Что касается высказывания Сикорского о Крыме, то политолог заверил, что польский министр уже отрёкся от этого «допущения», которое он сделал не официально, а за кулисами одной из конференций.

«Тем не менее, это урок и для самого Сикорского, и для нас тоже, что аккуратнее надо быть даже с допущениями», – разглагольствовал укро-эксперт.