«Это невозможно перевоспитать» – начальник Киевского военного лицея оправдал издевательства над курсантами с Донбасса

13.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Детей из Донбасса, чьи адрес в прописке не успели изменить на Украину, в киевском военном лицее местные сверстники били и называли «сепарами» – и «это невозможно перевоспитать».

Об этом в эфире телеканала «4 канал» признался начальник Киевского военного лицея им. Ивана Богуна, генерал-майор ВСУ Игорь Гордийчук, ставший инвалидом после ранения в Иловайском котле, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первые два года среди лицеистов были и с ОРДЛО. Сейчас в большинстве они здесь перерегистрированы. Поэтому первые два года у нас были с ними проблемы – они не могли в коллективе», – сказал Гордийчук.

«Почему они хотели получить специальность украинского военного?» – спросила ведущая.

«Не столько они, как их родители, потому что у нас всё-таки 24/7. Бесплатное, государственное [образование], то есть, мы платим. Потому что армия дисциплинирует, а это для юношей, парней очень…, потому что они расхлябанные», – констатировал украинский генерал.

«Но это же украинская армия», – уточнила ведущая.

«Да, но их родители как бы благословили. Я говорю – не переживайте, если только они не будут декларировать антиукраинские взгляды, потому что мы за это не отвечаем, мы их отчислим, потому что их могут сильно побить. Такие прецеденты были, но родители забрали детей, потому что мы говорим – забирайте детей», – уточнил Гордийчук.

Он оправдал случаи рукоприкладства и сообщил, что теперь семьи переселенцев с Донбасса предпочитают скрывать, откуда они приехали.

«Это невозможно перевоспитать, потому что все на него говорят – сепар, сепар. А сейчас они уже перерегистрированы, то есть, таких открытых уже минимально, потому что они понимают, что тут свободная Украина. Мы берём только по призванию – в отличие от московского террористического, у нас профессиональное. Я родителей убеждаю – я внёс изменения специально: стоп коррупция, стоп мажор, стоп Русский мир, стоп кукушка. Кукушка – это когда нам подкидывают ребёнка – мы так не будем, нам так не нужно, нам только по зову сердца», – добавил генерал-майор.

Напомним, что Гордийчук был инициатором сноса расположенного на территории военного училища памятника великому русскому полководцу Александру Суворову.