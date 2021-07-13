Инициатор сноса памятника Суворову в Киеве благодарит за помощь Вакарчука и жалуется на влияние Путина

13.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Ещё предстоит много работы, чтобы бывшее Киевское суворовское военное училище изменить из советско-российского до патриотического украинского.

Об этом в эфире телеканала «4 канал» заявил начальник Киевского военного лицея им. Ивана Богуна, генерал-майор ВСУ Игорь Гордийчук, ставший инвалидом после ранения в Иловайском котле, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По вашей инициативе демонтировали памятник Суворову», – похвалила гостя студии телеведущая.

«Из-за этого имел проблемы – два года потратил, это «райком, обком, партком». Это важно, потому что – идеология, нам же нужен украинский патриотизм, не советский. Моё задание изменить, чтобы лицей из советско-российского стал патриотическим украинским на 100%», – заявил Гордийчук.

Что касается установки памятника гетману Ивану Богуну (благоговение к которому украинские националисты объясняли тем, что «он говорил гетману Хмельницкому – «не делай союза с Москвой»), то, по словам генерала, это – «в процессе».

«Я знаю, что вы собирали деньги», – отметила ведущая.

«Ну, как – мы не имеем права официально, это коррупционная составляющая, – поспешил отмахнуться Гордийчук. – Там была сначала одна волонтёрская группа, очень помог Святослав Вакарчук, мы тогда начали, благодарны ему. Сейчас где-то процентов на 70 – пока гипсовую формируем, потому что и пандемия мешала, и политическая составляющая мешала».

По его словам, с государственной помощью ещё сложнее – «бюрократия, конкурсы».

«Я обращался к предыдущему руководству, но когда они высчитали – это рабочее, волонтерское, это ещё сложней процедуры. Там ещё увеличивается, что мошенники, потому что сейчас преимущественно тендеры, конкурсы выигрывает мафия, бандиты, и они ничего не несут, потому что судебная система на 90% из Москвы – Путин, Портнов, вся эта банда кремлёвская. Поэтому они судят нас, ветеранов, патриотов судят», – пожаловался Гордийчук.