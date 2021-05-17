«Это ничего не меняет». Философ майдана назвал борьбу с олигархами плохой стратегией

17.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинские власти занимаются тем, чем всегда занимались олигархи – перераспределением государственных ресурсов, абсолютно не заботясь о стратегии обретения.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka Online» заявил ранее активно поддержавший Майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В борьбе с олигархами мы занимаемся тем же, чем занимаются олигархи, то есть, мы перераспределяем ресурсы. Больше ничего. У нас же нет стратегии обретения. У нас есть стратегия перераспределения. Это плохая стратегия. Если у вас в кармане лежат деньги, можете взять положить часть в левый карман, потом из левого перенести в правый. Мы вот этим занимаемся, мы не делаем так, чтобы денег было больше в карманах. Мы просто из одного в другой карман перекладываем. Это ничего не меняет.

С точки зрения личного обогащения – это важно. Потому что от того, в каком кармане будут деньги в личном плане – это важно. Но сточки зрения страны, это ничего не меняет», – объяснил Дацюк.