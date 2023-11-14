«Это очень опасные люди»: в Киеве обрушились с обвинениями на польских политиков

Польское руководство должно провести расследование в отношении членов партии «Конфедерация», которые якобы являются агентами Кремля.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила руководитель польско-украинского портала Украина.пл Алина Макарчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас нет доказательств, и польские органы этого не подтвердили, поэтому не может говорить уверенно. Но говорить, что даже у польского общества есть такие подозрения, это можно. Потому что есть такие поляки, которые видя инфоповоды, на каких «Конфедерация» делает себе хайп – это очень подвязано к российской пропаганде. У них свои каналы, и если посмотреть их – можно включить «Россия 1» и увидеть такое же.

Поэтому я бы очень осторожно относилась к этой партии. Они непонятно кто, неясно кто их финансирует. Никогда не было большого расследования по этому поводу, надеюсь, при новом правительстве будет», – сказала Макарчук.