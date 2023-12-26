«Это очень пугает» – украинский офицер заговорил о тотальном превосходстве русских

Вадим Москаленко.  
26.12.2023 18:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1019
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Благодаря развёрнутому в тылу производству российская армия всё активнее «кошмарит» ВСУ высокотехнологичными дронами.

Об этом в эфире телеканала «Днепро ТВ» заявил начальник службы авиации 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Благодаря развёрнутому в тылу производству российская армия всё активнее «кошмарит» ВСУ высокотехнологичными дронами. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«У русских постоянно растёт количество тех же fpv-дронов. То есть, их сейчас очень много, слишком много. Их больше, чем у нас. Потому что у них государство этим занимается, и в нормальном режиме. Они перешли на военные рельсы, и у них всё для войны. У них обеспечение классное, у них топовая комплектация дронов. И они нас уже опережают по количеству fpv-дронов, по количеству их применения. И это очень пугает.

Они сейчас активно используют дроны с ночными камерами, с тепловизионными камерами. То есть, мы даже ночью уже не можем чувствовать себя в безопасности», – сказал всушник.

«Нам надо наращивать темпы производства систем окопной РЭБ. И мы должны меняться быстрее, чем сейчас.

Потому что у русских сейчас одни частоты рабочие. Сейчас уже изготавливают новые дроны на новых частотах. И наши системы РЭБ уже будут неэффективными. То есть, дроны будут летать дальше, и поражать больше наших людей», – добавил Самовар.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть