«Это очень пугает» – украинский офицер заговорил о тотальном превосходстве русских

Благодаря развёрнутому в тылу производству российская армия всё активнее «кошмарит» ВСУ высокотехнологичными дронами.

Об этом в эфире телеканала «Днепро ТВ» заявил начальник службы авиации 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У русских постоянно растёт количество тех же fpv-дронов. То есть, их сейчас очень много, слишком много. Их больше, чем у нас. Потому что у них государство этим занимается, и в нормальном режиме. Они перешли на военные рельсы, и у них всё для войны. У них обеспечение классное, у них топовая комплектация дронов. И они нас уже опережают по количеству fpv-дронов, по количеству их применения. И это очень пугает.

Они сейчас активно используют дроны с ночными камерами, с тепловизионными камерами. То есть, мы даже ночью уже не можем чувствовать себя в безопасности», – сказал всушник.