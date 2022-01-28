«Это ошибка» – Зеленский отругал Запад за эвакуацию дипломатов из Украины

28.01.2022  21:13 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Эвакуация сотрудников посольств США и Британии с Украины является ошибкой, которая сеет панику среди населения и показывает трусость дипломатов этих стран.

Об этом на встрече с представителями иностранных СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Эвакуация сотрудников посольств США и Британии с Украины является ошибкой, которая сеет панику среди...

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«Одна из причин паники людей – что посольства Британии и США забрали свой малозначимый персонал на прошлой неделе, и сейчас это происходит. Это была ошибка, по вашему мнению?» – поинтересовался британский журналист.

«Да, я считаю, что это была ошибка. Я откровенно об этом говорю. Я не имею права говорить, что это ошибка правительств уважаемых стран. Я считаю, что это ошибка для Украины.

Во-первых, сигналы, которые мы получали от дипломатов – что это работники не первого уровня. Я так не считаю. В такой ситуации – все первого уровня, все должны быть на месте», – сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что даже греческие дипломаты не боятся оставаться близ линии фронта, в то время как британские и американские бегут, как «капитаны» с тонущего корабля.

«Я скажу честно, например, в Мариуполе есть представители дипкорпуса Греции. Даже в Мариуполе, там, где линия боестолкновения, и где можно услышать выстрелы. Но греки никого не забрали. Я не сравниваю страны. Я просто хочу сказать, что это важный сигнал, все на это смотрят, все понимают, как реагируют Британия и США.

Я считаю, что работники посольств и дипломаты должны быть здесь. Извините, но это капитаны дипломатии, представители своих стран. И мы знаем, что капитаны последними покидают корабль. А я считаю, что у нас не Титаник, Украина идёт вперёд», – уверял украинский президент.

Напомним, ранее к Британии и США присоединилась Япония, правительство которой призвало своих соотечественников срочно покинуть территорию Украины.



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