Очередной союзник США призвал своих граждан покинуть Украину

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Новости Украины

Правительство Японии призывает своих соотечественников срочно покинуть территорию Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

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«Мы призываем находящихся в Украине соотечественников срочно покинуть ее территорию. Что касается ситуации с посольством [Японии], мы будем применять надлежащие меры, исходя из положения дел в регионе и с позиции защиты наших граждан», – сказал Мацуно, слова которого приводит ТАСС.

Отмечается, что 24 января Министерство иностранных дел Японии присвоило Украине третий уровень опасности по четырехбалльной шкале, который равносилен призыву не посещать эту страну. Четвертый уровень подразумевает необходимость эвакуации.

Ранее США, Великобритания и Австралия объявили о планах эвакуации семей своих дипломатов с Украины. Германия же сообщила, что оставляет на усмотрение работников посольства решение, покидать или нет членам их семей Украину. А для ЕС решение США и вовсе стало сюрпризом, как сообщил глава европейской дипломатии (см. «Объясните причины»: эвакуация американцев с Украины удивила ЕС).