«Это плохо кончится»: Меркель и Макрон решили не перечить Путину по Белоруссии

26.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Слова представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Евросоюз не хочет превращать Белоруссию во вторую Украину – это итог переговоров Владимира Путина с лидерами Франции и Германии.

Об этом в эфире телеканала «NewOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть своя версия объяснений слов Борреля. Собственно говоря, примерно то же сначала сказали Макрон и Меркель, а главный человек по иностранным делам в ЕС внимательно слушает, что говорят главные лидеры в Евросоюзе.

Они сказали: мы не хотели бы, чтобы в Беларуси повторился украинский сценарий. Для меня это означает, что в Западной Европе восприятие украинского сценария перешло в категорию не «замечательная победа украинского народа над коррумпированным режимом», а во что-то нежелательное, в то, что не может быть примером для подражания.

Должен сказать, довольно неожиданно! До сих пор Западная Европа старалась избегать так открыто. То, что они так думали давно, это понятно. Мои коллеги во Франции и Германии мне объясняли, что всё прекрасно понимают про Украину давно, и кто как повлиял на кого – всё они прекрасно понимают. Но руководители такого ни разу не говорили», – отметил Погребинский.

«Моя гипотеза в том, что это и Макрон, и Меркель сказали после того, как поговорили с Путиным, который дал им понять, что «на наш каравай рта не разевай».

То есть, видимо, было внятно сформулировано, что попытки вмешаться Западу так, чтобы добиться цели перевода её в формат Украины, то есть, Анти-России, этого Путин не допустит.

Не обязательно такими словами напрямую, что я вам угрожаю. Но поскольку оба, в отличие от наших руководителей – и Меркель, и Макрон люди, безусловно, умные, они могут это понять.

И вот, они поняли, что нельзя слишком далеко идти в этом деле, так как это плохо кончится для европейской ситуации в принципе, и они даже рискнули такое заявление сделать.

Так что с этих пор рассказывать, как весь цивилизованный мир поддерживает украинский опыт – это просто смешно! Они ясно сказали, что мы не хотим повторения украинского сценария в Белоруссии», – добавил политолог.