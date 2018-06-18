18.06.2018

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“Это плохой знак для нас” – украинские юристы о приостановке решения Стокгольмского арбитража

Украинские юристы эксперты обеспокоены решением апелляционной инстанции, дающему основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража, что лишает НАК “Нафтогаз Украины” оснований для попыток ареста активов “Газпрома” за рубежом.

Об этом пишет киевская интернет-газета “Страна”.

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Так, старший партер юридической фирмы “Ильяшев и Партнёры” Роман Марченко отметил, что решение Стокгольмского арбитража является окончательным, но согласно Нью-Йоркской конвенции о порядке приведения в исполнение арбитражных решений, есть несколько исключений из общего правила, например, оформление решения ненадлежащим образом или выход арбитражных судей за рамки своей компетенции.

“Это достаточно редкий случай, когда апелляционный суд приостанавливают решение арбитража. В каком-то смысле это является для нас плохим знаком – значит, доказательства “Газпрома” стали для судей действительно веским аргументом”, – сказал Марченко, сам не раз выступавший арбитром в международных арбитражах.

По его словам, будут проводиться дополнительные независимые лингвистические экспертизы, и если выясниться, что решение действительно писали не арбитражные судьи, оно вполне может быть признано недействительным и отменено.

“Это ведь не Печерский суд. Гарантий успеха для нас – никаких. Все будет зависеть от аргументов и красноречия адвокатов и настроя служителей Фемиды”, – в свою очередь заявил эксперт энергорынка Валентин Землянский.