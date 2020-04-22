Это похоже на агонию Зеленского – эксперт

22.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Идея Владимира Зеленского назначить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность вице-премьера правительства Украины по реформам свидетельствует о полной потере ориентиров украинским президентом.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский журналист и военкор Андрей Бабицкий.

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«Сложно сказать, зачем Зеленский хочет связаться с абсолютным негодяем, мерзавцем, преступником и таким кровавым клоуном. Реформы, которые проводил после победы в 2004 году Саакашвили в своей стране, казались идеальными. Было сокращено количество чиновников, подняты зарплаты, уволены в полном составе полиция, главным образом постовая служба, проведены тендеры по найму чиновников в госаппарат.

Саакашвили принадлежит инициатива по созданию в каждом крупном городе документ-центров, где можно было получить документы очень быстро и в облегчённом порядке. Лёгкость ведения бизнеса, из тысяч всяких разрешительных документов объём был сокращён до ста пятидесяти. То есть, казалось всё это серьёзно, и первые несколько лет на него с восхищением смотрели из крупных европейских столиц, а в Вашингтоне он вообще был любимцем, он в Белом доме открывал любые двери.

И только потом стало выясняться, что за фасадом этих реформ происходило, когда начался тюремный скандал и стало ясно, что по большому счёту Саакашвили с помощью главы МВД превратил страну в полицейское государство», – рассказал Бабицкий.

«Фактически МВД включало в себя функции госбезопасности, превратившись в карательный орган. Это была политическая полиция, которая швыряла в тюрьмы оппонентов Саакашвили. Саакашвили сделал жесточайшую цензуру, телеканалами владело либо государство, либо лояльные Саакашвили бизнесмены. Более того, Саакашвили размещал заказы на политические убийства. Во время демонстраций оппозиции было убито несколько человек.

Ну и главное, та борьба с коррупцией, которую якобы развернул Саакашвили, оказалась фиговым листком. Коррупция переместилась наверх, стала элитной. Крупнейшие активы в стране были перераспределены с представителями новой власти», – добавил журналист

Он напомнил, что после того, как Саакашвили проиграл парламентские выборы, ему пришлось бежать из страны и проживал он за границей, пока его не пригласил на Украину Пётр Порошенко.

«На посту губернатора Одесской области не особо проявился, сократил вдвое аппарат Одесской ОГА, но ничего, кроме показных поездок на камеру по злачным местам Саакашвили не делал. На самом деле, и не мог сделать – для Украины он абсолютно чужеродная фигура. Там годами сидят люди, которые знают все прихваты, которые ответственны за коррупционные механизмы, и эта зараза проникает очень глубоко.

Конечно, никакими наскоками грузинский ультра-либерал разворошить это осиное гнездо не сумел, его там откровенно презирали, я думаю, и сейчас для людей, которые хорошо знают, как всё устроено, он – выскочка, гастролёр с не очень уравновешенным характером и странным психическим профилем», – подчеркнул военкор.

По его словам, допуская в свою команду такого человека, как Саакашвили, Зеленский принимает «фантастическое решение».

«Но это полностью укладывается в его политическое кредо: Зеленский продолжает оставаться клоуном, автором скетчей. Ему кажется, что, пригласив Саакашвили, он делает ставку на человека, который когда-то что-то успешно проводил. Но если покопаться, этот успех мнимый.

Возможно, это сделано, чтобы как-то уравновесить стремительно выдвигающегося на первый план Авакова, перекрывающего фигуру самого президента. Аваков всё более уверенно себя чувствует в роли главного спасителя страны и совершенно явно задвигает Зеленского на задний план. Но это очень опасная игра.

Приглашать афериста и проходимца в правительство – это, в общем-то, на команду шутов накладывает ещё и кровавый отпечаток. Видимо, Зеленскому и вкус изменил, и с головой у него уже, наверное, не всё в порядке. Похоже на агонию, на такие шаги, которые предпринимаются в отчаянии», – заключил Андрей Бабицкий.

Как сообщал ПолитНавигатор, во власть Украины возвращается экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, известный крайне антироссийской позицией.