Это последняя помощь, с ней дотянем до выборов в США – Соскин

Анатолий Лапин.  
23.04.2024 15:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Выделенных США денег Украине хватит в лучшем случае до американских выборов. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил бывший советник президента Украины, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После этого, по мнению Соскина, Штаты не будут больше выделять Украине крупные транши.

Выделенных США денег Украине хватит в лучшем случае до американских выборов. Об этом в...

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«Вот это – последние деньги, которые пришли, реально, в таком высоком видео оружия, концентрации. Мы говорим – там 53 миллиарда – это деньги вооружения в том или ином виде. Этих денег, которые 7,8 дают, плюс европейские деньги, азиатские – это пережить май, июнь, может, июль. Всех этих денег, которые сейчас дают, – это пережить социально пенсионерам, бюджету. Этих денег вместе с американскими хватит, чтобы пережить май, июнь, июль – все», – сказал эксперт.

«После этого никаких денег вообще не будет – ни европейских, ни азиатских, ни американских. Все, это надо понять. То, что сейчас дает Америка, плюс европейская помощь, – это апрель довоевать, май, июнь, июль. Ну, может, август, ну сентябрь – все. Может, дотянут до октября, до американских выборов. И на этом все закончится», – заявил Соскин.

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