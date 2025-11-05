Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина за более, чем три года конфликта так и не смогла наладить поставки снарядов даже с помощью всего НАТО. Это позор, заявил в эфире телеканала ICTV участвовавший в нескольких конфликтах британский наемник с позывным «Цезарь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

