«Это позор!» – В Бундестаге требуют расследовать подрыв «Северных потоков»
Для Германии является позорной ситуация, когда Берлин финансирует Киев, а подрыв «Северных потоков» осуществлялся с ведома правительства Украины,
Об этом с трибуны Бундестага заявил депутат немецкого парламента Маркус Фронмайер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Позор, что до сегодняшнего дня они не пытались расследовать взрыв «Северного потока». Это нападение было совершено с ведома украинского правительства. Федеральное правительство не может просто продолжать притворяться, что это неизвестно. Я прямо призываю вас сделать это сегодня. Наконец, расследуйте это. Миллиарды немецких налоговых долларов были вложены в этот инфраструктурный проект, и вы пытаетесь не заниматься расследованием. Поэтому мы хотим, чтобы сейчас был создан следственный штаб для расследования коррупции, отмывания денег, торговли оружием и финансирования терроризма».
Политик обвинил правящую коалицию в нанесении ущерба будущим поколениям из-за трат на Украину:
«100 миллиардов евро помощи Украине финансируются за счёт долга, который в виде долговых обязательств ложится бременем на все будущие федеральные бюджеты. Долг — это налоги завтрашнего дня, дамы и господа. Мы теряем будущее наших детей ради страны, которая протягивает руку за нашими деньгами».
Также по мнению Фронмайера, ФРГ должна срочно остановить финансирование ВСУ.
«Сегодня мы также ясно говорим, что больше никаких поставок оружия, никаких дополнительных вооружений. Да, гуманитарной помощи — это возможно. Но всё, что ведёт к продлению войны, мы больше не хотим. Мы хотим, чтобы немецкие налоговые деньги наконец остались здесь, в Германии, а не шли каким-либо олигархам. Мы хотим, чтобы эти деньги пошли на пользу нашим школам, нашим дорогам, нашей немецкой инфраструктуре, нашим гражданам».
