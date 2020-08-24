«Это предательство». В Белоруссию не пустили украинских сторонников Лукашенко

24.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Белорусские пограничники не пропустили в страну украинских журналистов и блогеров-антимайданщиков.

Так, журналист Дмитрий Василец и блогер Александр Семченко хотели приехать в Минск, чтобы собственными глазами увидеть происходящее в стране и сделать непредвзятый репортаж, но их развернули на белорусской границе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Василец и Семченко связали отказ на свой пропуск в Белоруссию с тем, что в среде пограничников есть симпатизирующие оппозиции сотрудники.

«Мы искренне хотели приехать в Белоруссию и поддержать Александра Григорьевича Лукашенко. Но оказалось, что предательство проникло во многие сферы, видимо, в пограничную службу, Пограничный комитет Белоруссии тоже проникли предатели. Потому что сначала относились лояльно, а потом, когда услышали зачем мы, а когда потом еще залезли в социальные сети…», – заявил Семченко.

«Мы решили просто честно сказать, зачем мы туда едем. Мы могли выдумывать всякую ерунду, что мы едем на деревню к дедушке, на свадьбу. Мы решили сказать, как есть и рассчитывали на какую-то внятную, адекватную реакцию. Собственно, адекватной реакции, к сожалению, не получилось, потому что как только они узнавали, зачем мы едем, и как только мы просили, чтобы они разобрались в ситуации, они куда-то уходили, а потом приходили с одним единственным ответом», – добавил Василец.

«Для адекватного освещения событий в Беларуси с места событий наша команда полностью в рамках закона попыталась прорваться в Минск. Но увы, всякие «Радио-свобода», некста и прочая соросня получила возможность работать в Беларуси, а мы нет. Пограничники отработали против Александра Лукашенко!», – написал Василец в своем блоге.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что окружение президента Белоруссии Александра Лукашенко набирает для работы в государственных СМИ российских журналистов.