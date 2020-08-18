18.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия, СМИ
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Вместо прогнувшихся под майданщиков белорусских Лукашенко зовет на работу российских журналистов


Окружение президента Белоруссии Александра Лукашенко набирает для работы в государственных СМИ российских журналистов.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявил военный корреспондент Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пегова, местные журналисты не хотят сотрудничать с белорусской властью и массово увольняются.

«Команда Лукашенко сейчас очень активно набирает российских корреспондентов и российских операторов для работы в Минске. Я так понимаю что собственные журналисты уже не готовы на него работать ни за какую зарплату и срочно требуются [сотрудники]. Прикольно, как пристрастно нас задерживали и как теперь очень хотят заручиться поддержкой. Но это, может быть, мелочь, но она симптоматична», – заявил Пегов.

Напомним, в начале массовых акций протестов в Белоруссии силовики крайне жестоко задерживали и избивали журналистов. Среди них оказался и российский военкор Семен Пегов, которого освободили из СИЗО после вмешательства российских дипломатов.


«ПолитНавигатор» также сообщал, что с белорусских государственных телеканалов стали массово увольняться недовольные политикой президента журналисты.

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