«Это предательство, вообще-то, это торг»: Полковник ГРУ о ходе СВО

Анатолий Лапин.  
19.05.2023 15:28
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Главной ошибкой России в начале СВО был отказ от массированной авиационной операции, целью которой должны были стать так называемые «центры принятия решений».

Об этом в эфире интернет-канала «Обыкновенный царизм» заявил полковник ГРУ в отставке, кандидат военных наук Владимир Квачков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главной ошибкой России в начале СВО был отказ от массированной авиационной операции, целью которой...

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По мнению Квачкова, также российская армия должна была подавить украинское ПВО.

«Тогда нужно было снести всю ПВО Украины, тогда еще можно было сделать это.

Без проведения стратегической воздушной наступательной операции никакие успешные действия на земле быть не могут. Там их (систем ПВО) было незначительно. Потом, они тоже не ожидали этого.

Первый удар нужно было нанести по Генеральному штабу, президентской администрации Зеленского, по Банковой, по военным академиям. Все стационарные объекты хорошо известны. По пунктам управления…

А этого же ничего не было сделано. Ну ладно, до сих пор работает телевидение украинское. Что это такое? Это предательство, вообще-то, это торг», – заявил Квачков.

Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что Россия была готова подписать мирный договор с бандеровским режимом в Киеве на невыгодных для себя условиях еще в прошлом году в Стамбуле.

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