«Это преступление»: комитет Рады признал, что на фронт отправляют неподготовленных солдат

Игорь Шкапа.  
18.03.2023 12:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Скандал, Украина


Зачастую в зону боевых действий со стороны Украины отправляют мобилизованных, которые не в состоянии выполнять боевые задачи.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованным антироссийским пропагандистским изданием Новое время», «заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, участник карательной операции против ЛДНР Роман Костенко.

Зачастую в зону боевых действий со стороны Украины отправляют мобилизованных, которые не в состоянии...

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Он прокомментировал скандал, с командиром украинского батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолием Козелом («Купол»), который рассказал «Вашингтон пост» о высоких потерях ВСУ и плохой подготовке новых бойцов, после чего его перевели на должность заместителя комбата учебного центра.

По словам депутата, это «не первый раз, когда военных наказывают за их высказывания»

«Не знаю, что конкретно сказал Купол о потерях, но то, что наших бойцов нужно лучше готовить перед тем, как отправлять на первую линию, на фронт, в зону боевых действий, это факт. И это преступление отправлять туда неподготовленных. Я об этом говорил в начале войны, я об этом говорил в 2014 году и буду говорить постоянно.

Пока есть возможность, их нужно готовить. Посылать людей с автоматами в руках после двух-трехнедельной подготовки — это преступление, которое приведет только к потерям. Такие люди не смогут выполнять серьезные боевые задачи ни по наступлению, ни по обороне», – сказал секретарь парламентского комитета.

Он считает такие действия «растратой ресурса».

«И если в начале войны это допускалось, на это закрывались глаза, потому что у нас вообще не были подготовлены большие резервы — мы оборонялись тем, что у нас было, и все брали в руки оружие; то сейчас, через год войны, мы должны готовить ребят. Вооружение к нам идет современное, нуждающееся в подготовке.

И часто необученность личного состава пользоваться этим оружием приводит к тому, что оно используется на 20−30% своей эффективности. Людей нужно учить, и только после этого они будут более эффективными», – резюмировал Костенко.

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