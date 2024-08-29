«Это просто ужас»: масса украинцев спешит прописаться в прифронтовом Покровске – нацист Мосийчук

Пока Зе-власть занимается коррупцией, а ВСУ деморализованы, многие украинцы спешат обзавестись пропиской в Покровске, чтобы после освобождения города получить российский паспорт.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-член карательного батальона «Азов», участвовавший в так называемой АТО Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне подтверждают мои воюющие друзья, что происходящее сейчас в войсках – это просто ужас. И в кадровых вопросах, и в оборонительных, и в вопросах перемещения подразделений, ротации. Происходит просто какой-то ужас. Из-за чего и происходит эта история с деморализацией войск. Люди это всё видят.

Окопы пустые, оборона не готовится. В 20 километрах от Часов Яра кладут асфальт. В Покровске ещё недавно садили цветы. Для кого кладут асфальт? А для кого перед самой войной была построена дорога от белорусской границы до Чернобыльской АЭС? Я скажу для чего – мародёры отмывают бабки на цветах, на дорогах. Сдают, сдают и сдают», – жаловался экс-депутат.