Это провал, никаких гарантий Украине – европейцы ни на что не годны, – Луценко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зе-офису не удалось добиться никаких гарантий Запада для Украины, о чем наглядно свидетельствует ситуация вокруг «коалиции желающих».

Об этом в эфире видеоблога заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге комиссовавшийся по состоянию здоровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это провал плана Зеленского получить какие-то колоссальные невиданные гарантии безопасности. Потому что представители Америки отказались даже ставить подпись под украинским документом, который родился. А европейцы сузились до трех стран: Франция, Британия и в определенной части Германия. А на итоговую пресс-конференцию вышло аж двое – Франция и Британия, ну плюс наш украинский президент. Говорят они о том, что при определенных обстоятельствах они готовы обсудить направление контингента – после завершения войны – на определенные территории. Немцы при этом у украинской границы, с западной стороны. А французы и британцы в количестве, до сих пор дебатирующемся, то 20 тысяч, то 15 тысяч в целом на Западной Украине. Причем основная база – моя родная Ровенская область. Правда, если они узнают, что там есть еще граница с Беларусью, я думаю, что они должны передвинуться где-то в Черновицкую. Потому что настолько они «решительны», что хотят нам помочь после войны таким невиданным контингентом в 20 тысяч», – заявил Луценко.

Он дал понять, что повлиял и недавний удар «Орешником» по Львовской области.