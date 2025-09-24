«Это прямая оккупация» – воен-блогер призвал не допустить ввода войск «коалиции желающих» на Украину

России нельзя допускать ввода натовского контингента на Украину в любом виде и проявлении.

Об этом в эфире «Первого Севастопольского» заявил работающий с подразделением «Эспаньола» волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Комментируя мнение, что с учётом уже наносившихся ударов по иностранным инструкторам на Украине, значит, и группы британских и французских военных в Одессе, о которых предупреждала СВР РФ, не будут исключением, Живов назвал это «проигрышной для нас ситуацией».

«Они будут заводить и заводить. Вы ещё попадите в эти войска! Их ещё надо обнаружить, своевременно прицелиться и т.д. Это же палка о двух концах. Если они заведут, и мы позволим им уже заводить воинский контингент в зону СВО, это будет уже прецедент. Потому что они уже очередную красную линию перешагнули, а они явно планируют её в самое ближайшее время перешагнуть, не оглядываясь на позицию России и даже США, просто вторгнутся на территорию Украины под видом поддержки. И по сути, создать зону влияния, оккупационную зону на Украине», – сказал эксперт.

Ведущий попросил уточнить, что подразумевается под «проигрышной позицией», и какие в связи с этим нужны превентивные меры.