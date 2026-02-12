Ради подыгрывания Трампу терпим террор европейских спецслужб в России – эксперт

12.02.2026 19:28
Все провокации, которые сегодня осуществляются руками Украины, наподобие ударов западным РСЗО по Белгороду или покушение на замглавы ГРУ генерала Алексеева – это результат работы западных спецслужб, в первую очередь, британской разведки, которые стремятся сорвать мирные переговоры.

Об этом в эфире видеоблога «День-ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всё, что сегодня делается англичанами, в первую очередь, во вторую очередь немцами, французами, бельгийцами, голландцами, датчанами — это только одно: нужно сделать всё, чтобы сорвать малейшие возможности каких-то конструктивных достижений, за исключением обмена пленными там или обмена погибшими на тех переговорах, которые под давлением США ведутся в Абу-Даби между Россией, Украиной и Соединёнными Штатами.

Англичанка опять гадит, тут дело MI6. Опять же, если копнуть глубже, нам эти переговоры тоже как бы не упёрлись, да? Вот. Но мы входим в позицию Трампа, который мечтает об этих переговорах и как бы подыгрываем американцам здесь», – отметил он.

«А англичане всерьёз опасаются, что удастся, например, привести Зеленского к позиции вывода войск из Донбасса и размена территорий. И тогда фактически, во-первых, остановятся все финансовые подвижки на поле отмывки европейских денег через американское оружие.

А это миллиарды долларов, которые ежедневно кладутся в карманы европейских политиков. А во-вторых, Украина официально будет заявлена как побеждённая страна, что полностью надломит любые позиции европейских лидеров, я имею в виду Мерца, Стармера и Макрона – переизбрать их партию, переизбраться на выборах, которые уже очень и очень близки», – сказал Сорокин.

