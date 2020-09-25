«Это Русский мир!» – украинского писателя-русофоба бесит всемирная слава Достоевского

25.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Невозможно переубедить Запад в величии писателей русской классики, однако можно и нужно показывать их якобы органичную связь с тоталитарным мышлением.

Об этом в эфире меджлисовского пропагандистского канала «ATR» заявил украинский писатель и отъявленный русофоб Юрий Андрухович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Толстой, Достоевский, Чехов. Иногда, когда общаешься с западными интеллектуалами, понимаешь, что у них в перечне ещё может быть Гоголь. Я думаю, что это увлечение парадоксальным образом стало последствием не того времени, в котором жили и работали упомянутые писатели, не XIX, а уже XX века с его триумфальными тоталитарными системами. То есть, оказалось, что и большевизм, и национал-социализм – эти две самые ужасные тоталитарные системы ХХ века, очень созвучны с этими великими русскими писателями.

Будем брать в кавычки слово «великими» или не будем, но весь цивилизованный мир всё-таки ещё долго будет считать их великими без кавычек. На мой взгляд, неправильно вступать в дискуссии, заранее пытаясь отрицать их величие, но намного продуктивнее и интереснее показывать их органичную связь с тоталитарным мышлением и, соответственно, тоталитарными политическими событиями», – заявил Андрухович.

Однако с особой ненавистью украинский «письменник» относится к Фёдору Достоевскому, которого он считает писателем Русского мира.

«Естественно, это чрезвычайно весомая фигура в идеологическом смысле, в смысле Русского мира. То, что сегодня выступает как базовая угроза самому существованию украинцев как нации, Украине как государству, это, собственно, вся эта идеологическая надстройка, которую сравнительно недавно назвали Русским миром, но даже не предтечей, а настоящим её творцом лично мне кажется Фёдор Достоевский», – подчеркнул Андрухович.

По его словам, во всём виновато происхождение писателя «где-то там из нынешних территорий Западной Волыни или Белоруссии, или Украины», а также греко-католический священнический род. По его словам, у Достоевского сложился комплекс, в результате чего писатель всю жизнь «доказывал системе, что он наибольший великоросс из всех, которые существуют».

«Его чудовищный антисемитизм – отдельная тема. Мне никогда не удавалось это проверить, но из довольно достоверных литературных источников я знаю одну очень и очень раздражающую деталь. Фёдор Достоевский был одним из самых-самых высоких авторитетов и любимых писателей Геббельса. Да настолько, что шеф пропаганды в Третьем рейхе держал его портрет на стене у себя в кабинете. И он считал его в деле пробуждения антисемитизма нерушимым авторитетом», – рассказал украинский писатель.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Андрухович призывал призвал Запад прозреть и увидеть в писателе Достоевском «посредственного беллетриста» и «реакционного, очень опасного мыслителя».

Кроме того, коллега Андруховича по цеху, украинский переводчик и литературный критик Александр Бойченко заявлял, что русская поэзия – это шаманство и галиматья, которая, благодаря мощной ритмике и рифме, создаёт впечатление гениальности.

Отметим, что тезис об «антисемитизме» Достоевского продвигают и московские либералы, тоже ненавидящие великого русского писателя.