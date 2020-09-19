19.09.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Культура, Политика, Россия, Украина
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«Опасное шаманство». Украинский писатель призвал бояться русской поэзии


Русская поэзия обладает мощной ритмикой и рифмой, но на деле якобы представляет собой галиматью, лишь кажущуюся гениальной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский писатель, переводчик и литературный критик Александр Бойченко, слова которого приводит журнал «Країна».

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«Нет ничего более опасного в мире, чем русская поэзия. Это инфицирование для того, кто хочет сам писать стихи. – [Польский поэт] Чеслав Милош, который читал всех великих русских поэтов в оригинале, рассказывал, как трудно избавиться от их влияния. Хотел выразить какую-то мысль, а в его голове звучала Ахматова с Цветаевой и другие Пастернаки. Из-за мощности ритмики и рифм. Это такое шаманство. Попадаешь в ритм, и поэзия кажется гениальной. Но на секунду включаешь ум – осознаешь, какая это галиматья», – сказал Бойченко.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», украинский писатель Юрий Андрухович возмутился тем, что миллионы людей в мире обожают Толстого, Чехова, Чайковского, Булгакова, Шостаковича, а также призвал Запад прозреть и увидеть в писателе Достоевском «посредственного беллетриста» и «реакционного, очень опасного мыслителя».

Кроме того, глава Украинского института нацпамяти заявлял, что исполнители Виктор Цой, Владимир Высоцкий и Алла Пугачева являются опасными щупальцами русского мира.

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