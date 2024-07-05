«Это самоубийство – но в духе Киева» – Коц об операции по высадке ВСУ в Крыму

Максим Столяров.  
05.07.2024 21:54
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Киевское руководство ради медийных «пермог» может принять решение на проведение операции, подобной высадке в Крынках, только на крымском побережье или в Энергодаре.

Об этом в эфире радио КП заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство ради медийных «пермог» может принять решение на проведение операции, подобной высадке в...

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«Есть предположения, что Киев попытается провести подобную операцию, как в Крынках, например, как отвлекающий манёвр, допустим, на крымском побережье. Я не вижу больших перспектив, она закончится так же, как и в Крынках, только если там можно было по островам снабжать свою группировку, то в Крыму по морю – это как-то суицидально.

Но Киев не раз показывал, что готов в этом конфликте действовать, исходя не из военной целесообразности, а из политической конъюнктуры. И тут такой самоубийственный манёвр можно предположить.

Его можно предположить и на других участках фронта, в Энергодаре, по которому противник в последнее время очень часто бьёт, в том числе и по инфраструктуре ЗАЭС. Пока без последствий для самой АЭС, но страдает энергетика города, которая обслуживает эту станцию, обрубают свет. Не так, конечно, как в Киеве, но тем не менее», – сказал Коц.

«В любом случае, риторику Зеленского о грядущем наступлении можно рассматривать как предвыборную кампанию Джо Байдена», – добавил военкор.

Он напомнил, как недавно бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон прямым текстом сказала, что украинцы должны умирать в боях за второй срок Байдена.

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