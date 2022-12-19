«Это серьезная опасность. Они придут сюда»: Зе-офис опасается российских мобилизованных.

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Новое наступление российской армии на Киев – это худший из возможных вариантов, к которому Украине надо готовиться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном на сайте киевского журнала «Новое время» заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

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Ему напомнили про недавнее интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, в котором тот выразил убеждение, что Россия готовит за Уралом новые резервы, и поинтересовались, что это могут быть за ресурсы.

«В основном — это человеческие ресурсы. 200 тысяч, о которых он сказал, это вполне реальные цифры. Он является одним из информированных людей в стране, конечно, он не ошибается в таких вещах. Россияне действительно готовят. Они изобрели интересную технологию, которая заключается в том, что зэков они бросают десятками тысяч на нашу позицию. Наши войска вязнут, наши войска тратят драгоценный ресурс, мы несем потери — и технические, и человеческие, и материальные. А они тем временем готовят тех же мобилизованных», – сказал Арестович.

Он отдал должное усилиям российской оборонки.

«Они создали полный цикл подготовки: запустили военную промышленность, закупают продукцию двойного или прямого военного назначения у некоторых стран мира, в частности — в Китае, частично в Индии, Алжире, там несколько стран. Мы видим, что даже с западными частными фирмами [сотрудничают], потому что некоторые из них умудряются поставлять продукцию, которую потом мы находим в Калибрах и Шахедах. Эти 200 тысяч, безусловно, приедут сюда рано или поздно и будут использованы против наших войск. Это серьезная опасность. И мы предполагаем определенные сложности», – добавил представитель офиса президента.

Касаясь затронутой Залужным темы нового наступления на Киев, чиновник отметил, что был назван худший из возможных вариантов.

«То есть наступление на Киев — это все же не решенный вопрос, как мне кажется. Это худший вариант, к которому нужно быть готовыми. Логика военных очень проста: если мы готовы к худшему варианту, то мы готовы к остальным вариантам автоматически», – резюмировал Арестович.