«Это становится тенденцией» – в РФ участились избиения ветеранов СВО

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В России необходимо создать качественную систему психологической и социальной реабилитации ветеранов СВО и других конфликтов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский политический обозреватель и радиоведущий Игорь Виттель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужна мощная система реабилитации. Не только для инвалидов, а в первую очередь психологическая. Для всех возвращающихся из СВО, она необходима. Иначе это приведёт к трагедии. Мы не можем повторить то, что произошло после Афганистана и Чечни, когда своих солдат, воевавших, потом бросали, и говорили: «А я вас туда не посылал», – сказал Виттель.

Он подчеркнул, что бездушное отношение к ветеранам войны должно жёстко наказываться – благо, статей для этого достаточно.

«А помимо всего прочего те, кто на это плюёт, они должны понимать, что в результате получат серьёзный социальный взрыв. Нельзя так относиться к людям. Это ж не только в Забайкалье избили инвалида, это уже становится нехорошей тенденцией. И я понимаю, что в стране есть люди, которые не приняли СВО. Это не преступление, не принимать. А делать такое – должно караться самым жестоким образом. Если это по отношению к участнику боевых действий, то нужно просто увеличивать срок. У нас полно уголовных статей – 112, 115, хулиганка всякая. Применить можно что угодно», – добавил политический обозреватель.