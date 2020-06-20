20.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Религия, Украина
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Это старый маразматик! – Дроздов требует заточить Филарета


Так называемый «патриарх» УПЦ КП Филарет, превратившийся в критика «томоса» и зависимости ПЦУ от Стамбула, – это «старый маразматик», который должен быть заточен в монастырь с четырехразовым питанием и прислугой.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что этот старый маразматик, прости Господи, с митрой на голове, Филарет, что он вытворяет – какая-то деменция у человека.

Ну, вы можете упаковать человека в какой-то хороший, нормальный, хорошо подготовленный монастырь с кабельным телевидением, с джакузи, с прислугой, с четырехразовым питанием, где будет нормальная икра и не трески, а желательно лосося?!

Чтобы человек на старости лет просто дожил свой век. Зачем старого человека, больного абсолютно, почти немощного вытаскивать на все эти позорные вещи относительно этого томоса!

Это, честно говоря, может делать лишь апофеоз дегенератов. Извините, но под это подписываться могут только такие же самые», – заявил Дроздов.

Ранее Филарет заявил, что его обманули при создании так называемой Православной церкви Украины и пожаловался, что глава ПЦУ Епифаний переоформил на себя все имущество так называемого «киевского патриархата» на себя.

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