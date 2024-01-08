«Это страшнее ядерной войны» – полковник СБУ объяснил, почему Запад не поможет разваливать Россию

Вадим Москаленко.  
08.01.2024 18:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Общество, Россия


Страны западного блока, тем более европейские, не собираются помогать украинцам разваливать Россию, потому что вполне осознают катастрофические последствия для всего континента.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока, тем более европейские, не собираются помогать украинцам разваливать Россию, потому что...

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«В Администрации Байдена есть стратегические планы развала РФ. Только вопрос такой – а Европе и остальному миру нужен ли развал РФ?

Я прекрасно помню, в 1991 году был уже майором, и прекрасно помню, как в ракетных войсках стратегического назначения начался этот движняк, и мы дежурили.

Это ведь не только ядерные боеприпасы. Это движение газопроводов, аммиакопроводов. Это такой геморрой, что люди, которые говорят об этом [Развале России], не представляют что это такое. Это страшнее ядерной войны, если, не дай бог, случатся все эти экологические и технологические катастрофы.

Поэтому реально это [намерение развалить Россию] связано с решением одной партии в конкретной стране. Но это не связано решением государства в этой стране», – сказал Стариков.

К тому же он подчеркнул, что победить Россию не удастся.

«Ситуация такая, что Россия перевела свою промышленность на работу в две-три смены. Путин и Шойгу заявляли, что их гособоронзаказ выполнен на 98%. А я спрашиваю зрителей- поинтересуйтесь, на сколько процентов выполнен наш, украинский гособоронзаказ», – подытожил эксперт.

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