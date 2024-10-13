«Это то, что нас убивает»: в ВСУ жалуются на пиратские Starlink в руках россиян

Сергей Рыжов.  
13.10.2024 09:32
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Использование россиянами «пиратских» систем Starlink негативно влияет на боевые действия на Украине, сообщает принадлежащее миллиардеру Джеффу Безосу американское издание The Washington Post

По данным издания, это стало серьезным вызовом для украинских сил, в частности в Покровском регионе, где эта технология сыграла важную роль в стратегических операциях.

Использование россиянами «пиратских» систем Starlink негативно влияет на боевые действия на Украине, сообщает принадлежащее...

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В материале говорится, что использование россиянами системы Starlink — не единственный фактор, который помог Москве проложить себе путь в Покровск. Однако, по мнению военных аналитиков, она значительно усилила возможности российских сил в этом регионе.

Один из украинских собеседников издания, представленный читателям как Александр, командир батальона, также служащий в 47-й бригаде ВСУ, отметил, что со стороны командования ВСУ адекватной реакции на предотвращение использования россиянами этой системы не последовало.

«Это то, что нас убивает», — сказал он, подчеркивая, как важно принять меры по ограничению доступа ВС РФ к этой технологии.

Как уже сообщал ПолитНавигатор, глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Polska Agencja Prasowa заявил что Starlink для ВСУ спонсирует не Илон Маск, а исключительно Польша, из своих денег.

«Эти модули Starlink, которые используются в Украине, не спонсируются господином Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей. Мы это делаем, и никто другой этого не делает», – сказал Сикорский.

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