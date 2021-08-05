«Это только начало». Украина погружается в терроризм

05.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Захваты зданий на Украине и террористические акты будут происходить все чаще. Вчерашний случай с атошником, который угрожал взорвать гранату в Кабмине и заявлял о захвате, – это только начало.

Об этом в своем видеоблоге заявил экономический эксперт Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такие вещи будут происходить как можно чаще, потому что жизнь людей доводит до такого состояния. Как говорят: «Не мы такие – жизнь такая». Мое отношение – то, что в действиях состав преступления, несомненно, но, повторюсь, с точки зрения огромного количества людей, те, кто так делают – правы… А если такие мысли витают в воздухе, если такие мысли посещают добрый миллион наших граждан, я уверен, а вы знаете, мысли материальны. Я уверен, эта материя будет иметь место, если президент, правительство не одумаются», – заявил Гольдарб.

С похожим мнением в эфире телеканала «Первый независимый» выступил политолог Александр Лазарев:

«Это только начало. Начало, причем, неизбежного, потому что «ящик Пандоры» фактически открыт, правоохранительная система сейчас не работает так, как должна работать. И те прецеденты, которые были созданы годами ранее, когда наши власти создавали постановочные террористические захваты в Луцке, они сработали спусковым механизмом для того, чтобы все шло по накатанной системе».