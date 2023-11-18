«Это только начало» – в Киеве обещают отомстить польским перевозчикам

Вадим Москаленко.  
18.11.2023 11:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Общество, Польша, Украина


Украинские предприниматели не способны к честным отношениям, поэтому экономическая интеграция «незалежной» в ЕС будет сопровождаться постоянными скандалами вроде блокады польскими автомобильными перевозчиками границы с Украиной.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил украинский экономист Александр Охрименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские предприниматели не способны к честным отношениям, поэтому экономическая интеграция «незалежной» в ЕС будет...

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Ведущий попросил прокомментировать ситуацию на польской границе.

«Поляки взбунтовались. Доходит до того, что поляки водителей фур матерят, отправляют воевать на Украину, «чего ты здесь ездишь». Надежды на Еврокомиссию не шибко много. Потому что и словаки хотят присоединиться к действиям польских правых, которые блокируют передвижение фур», – сказал Шелест.

«Это нормально, как и любой бизнес. Эти все проблемы – это нормальное явление для ЕС. Он такой, по жизни.

Даже если мы вступим в ЕС, это будет без конца и края – блокады, запреты, разбирательства. Да, нормально – они нас, мы их. Всё по-честному. Будем их щемить», – пояснил Охрименко.

Он подчеркнул, что украинские дельцы даже в Европе должны оставаться подлыми и агрессивными.

«Это всё сказки, что типа нас где-то там ждут. Нет, конкуренцию никто не отменял, и действительно, польские конкурируют с нашими, мы с ихними. Они наших подставляют, мы – их», – подытожил экономист.

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