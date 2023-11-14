«Терпим большие убытки»: украинцы жалуются на польскую блокаду

Блокировка польскими автомобильными перевозчиками границы с Украиной может продлиться до конца года.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила руководитель польско-украинского портала Украина. пл Алина Макарчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация тяжёлая. Не все понимали, что этот трэк может длиться настолько долго. Тут протестующие анонсируют, что будут стоять до конца года, если ничего не изменится», – сказала Макарчук.

Она напомнила, что из-за блокировка границы Украина ежедневно терпит огромные убытки.

«Наша польско-украинская граница не работает так, как должна, даже речь идёт о пересечении границы обычными людьми или автомобилями. Это факт, и есть много вещей, каких нужно урегулировать. Например, украинка, которая проживает на территории Польши, не может проехать домой на машине, которая не имеет регистрации.

Польские протестующие доводят до того, что из Украины не может выехать гуманитарка, люди, товар, который в принципе имеет определённый срок годности. Из-за этого Украина терпит большие убытки», – резюмировала руководитель портала.