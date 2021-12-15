«Это уродство и апартеид» – МИД РФ оценил паспортную инициативу Зеленского

Внесённая президентом Украины Владимиром Зеленским инициатива о преследовании украинцев за гражданство РФ – это пример худших практик сегрегации и апартеида.

Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«2 декабря президент Украины внёс в Верховную раду законопроект об изменении закона о гражданстве. Согласно этому документу, предлагается легализовать двойное гражданство для украинцев, которые проживают на Западе, а именно в странах ЕС, Канаде и США. А для украинцев, которые приняли гражданство России, ввести санкции, которые предполагают штрафы и даже ограничение свободы.

В истории XX века есть и было такое понятие как апартеид. Казалось бы, что уж точно европейского континента и тех государств, которые так красиво и очень чётко артикулировали свою приверженность передовым ценностям и уважению прав человека, свободы слова, демократических принципов, что эта болезнь, это явление точно не коснётся. Но этот закон – это худшие практики сегрегации, апартеида, список можно перечислять. Это же уродство, которое человечество, видимо, вынуждено было пережить», – сказала Захарова.