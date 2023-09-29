«Это уж слишком!» – Карасев возмутился требованием США проводить реформы

Анатолий Лапин.  
29.09.2023 10:38
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина, Финансы


Украина ведет в интересах США войну с Россией, но при этом получает не бесплатную американскую помощь, а кредиты.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина ведет в интересах США войну с Россией, но при этом получает не бесплатную...

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Карасев возмутился тем, что США увязали дальнейшее предоставление оружия Киеву с реформами, указав свой список того, что должна выполнить украинская администрация.

«Я понимаю, была бы бесплатная помощь – не 90% кредиты, а грантовая помощь, бесплатная помощь, беспроцентные кредиты и так далее, то это одна история. Тогда действительно мы будем отдавать преобразованием своей внутренней политики – судопроизводства, правовой системы, антикоррупционных органов.

А если кредиты? Так раньше не делалось. Раньше война закончилась – деньги отдал или репарации заплатил, если проиграл. Но никто не определял внешнее управление такое», – недоволен эксперт.

«Я считаю, что это неправильно, мы должны ставить перед западными партнерами вопрос, что это уже слишком. Тем более что они сами признаются, что ведут войну руками Украины. При этом они дают деньги в кредит и требуют отдать Украине кредиты и требуют еще проводить те изменения, которые, с их точки зрения должна провести Украина», – заявил Карасев.

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