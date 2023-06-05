«Это уже не разведка боем»: ВСУ бросили в наступление «Леопарды»

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На запорожском направлении формирования киевского после вчерашних тактических успехов в ходе наступления наращивают усилия

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил заместитель начальника Главного Управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

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«Ситуация на Новодонецком и левее в сторону Великоновоселовки тяжёлая – противник, нащупав наши слабые места, наращивает усилия. Впервые на нашем тактическом участке увидели леопарды. Как я и предполагал вчера – почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы. Только в районе Новодонецкого зафиксировано до тридцати единиц бронетехники», – пишет Ходаковский в своем тг-канале.

В свою очередь военный обозреватель Юрий Подоляка считает, что в этой ситуации стратегическая цель ВСУ – переправиться через реку Шайтанка и взять небольшой мост.

«Это уже не разведка боем, а серьезная наступательная операция – она действительно началась. Похоже, южное направление стало основным для удара, как мы и говорили. Если всё пойдёт по сценарию, по которому они сейчас работают (то есть не очередной отвлекающий маневр), то основная цель для них – это Мариуполь. Сегодня противник бросил сюда до батальона с поддержкой танков. Идет ожесточенный бой. До вечера ситуация еще может повернуться», – заявил Подоляка в эфире «Первого канала».

По его словам, основные силы сторон в бой еще не вступали.

Тг-канал проекта Рыбарь», возглавляемого военным аналитиком Михаилом Звинчуком, дает сводку боевых действий на Южно-Донецком направлении.

«На границе Запорожской области и ДНР в районе Времьевского выступа ВСУ возобновили штурм российских позиций. Вчера к исходу дня ВС РФ отбили утраченные территории, в том числе Новодаровку. Украинские формирования (по некоторым данным в боях задействованы силы 23-й и 31-й омбр) атакуют на двух направлениях: у Новодаровки и Ровнополя. К полудню российские подразделения отбили атаку шести танков и пехоты у Новодаровки. А со стороны Новоселки наступление продолжается — в двух километрах западнее Нескучного введены резервы. Также утром была попытка штурма позиций ВС РФ у Нескучного и Сторожевого морпехами новой 37-й бригады морской пехоты на нескольких ББМ. Атака была отбита», – отмечается в публикации.

При этом основные боевые действия развернулись в районе Новодонецкого, где противнику удалось продвинуться.

«Сегодня утром колонна из 30-й ББМ 37-й обрмп ВМС Украины, включая Kirpi и MaxxPRO, атаковали позиции ВС РФ у села. В результате противник закрепился на окраине населенного пункта. Сейчас бои продолжаются под плотным огнем артиллерии. Бойцы 36-й армии ВС РФ пытаются выбить украинских морпехов. На текущий момент под контролем ВСУ около половины села. При этом сейчас из района Большой Новоселки в юго-восточном направлении движется колонна из 20 единиц бронетехники, скорее всего, для усиления позиций в Новодонецком», – говорится в сводке.

При этом на Украине пока не стали объявлять, что наступление началось. По мнению эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина украинское руководство страхуется от потенциальных неудач.

«Так как пока противник в ходе атак не смог овладеть существенными населенными пунктами, то уже сейчас заранее подстелил себе соломку, если ничего существенного не сможет взять. В этом случае после провала наступления, можно будет говорить, что мы не объявляли о наступлении, поэтому ничего и не захватили. А вот если что-то смогут взять, то потом уже заявят, что вот здесь и было наступление. Противник просто не хочет наступать на те же грабли, что и с «контрнаступлением под Артемовском», которое продолжалось с 10 мая по 1 июня и не привело к занятию хотя бы одного поселка. Здесь ВСУ оказались заложниками своей пропаганды, которая трещала не умолкая несколько недель про «контрнаступ под Бахмутом» и которой потом оказалось нечего предъявить на фоне поражения в боях за город», – пишет Рожин.