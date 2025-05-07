Это уже не смешно: в Румынии хотят снова отменить итоги выборов президента
Румынский телеканал RomaniaTV сообщает, что и без того ставшие самими скандальными в истории страны президентские выборы снова оказались под угрозой отмены.
В Конституционный Суд Румынии поступило исковое ходатайство об аннулировании состоявшихся 4 мая результатов первого тура президентских выборов. Инициатором выступил кандидат Себастиан Константин Попеску, утверждающий, что в ходе кампании якобы были допущены массовые нарушения демократических принципов и прямая манипуляция избирателями.
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В своей жалобе Попеску ссылается на ряд «репетитивных» медиа-сообщений с призывами «не голосовать за X» или «применить полезное (стратегическое) голосование», что, по его мнению, создало «ложное восприятие» и нарушило статью 62 Конституции.
Дополнительно он обвиняет румынские СМИ в выборочных дебатах и эксклюзивном освещении только пяти ведущих кандидатов, игнорируя остальных.
Попеску также сообщает о «координированном массовом вмешательстве» в соцсети TikTok, в том числе бомбардировке пользователей более миллиарда комментариев в поддержку занявшего второе место центриста Никушора Дана и победителя первого тура Джорджа Симиона, а также о «подтасовке» кампании Елены Ласкони в пользу Дана.
Телеканал сообщает, что иск уже зарегистрирован в Конституционном суде, однако окончательная дата рассмотрения дела до сих пор не определена.
Ожидается, что заседание состоится в конце недели. По закону суд имеет исключительную компетенцию подтвердить или аннулировать результаты голосования в случае выявления «серьезных нарушений», способных повлиять на результат.
Мэр Бухареста и один из лидеров первого тура центрист Никушор Дан отреагировал сдержанно: «Заявленные претензии не могут служить основанием для отмены выборов».
По официальным данным, в первом туре лидерами во время 100% подсчета стали ультраправый националист и евроскептик Джордж Симион (40,96%, 3862403 голоса) и центрист Никушор Дан (20,99%, 1979711 голосов). Второй тур назначен на 18 мая.
Итоги выборов стали шоком для правящей сегодня в Румынии пробрюссельской коалиции, приведя к ее распаду. Премьер-министр страны обьявил о своем уходе в отставку.
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