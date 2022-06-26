«Это вакханалия»: На украинском ТВ комментируют данные о потерях ВСУ

Регулярная огласка потерь ВСУ со стороны офиса президента Украины с целью выпрашивания у Запада новых поставок оружия – негативно действует на украинское общество и военных.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насчёт убитых бойцов. Очень жаль, что офис президента допустил такую вакханалию – в плане того, что каждый начал считать потери. Самое страшное, что промолчал Генеральный штаб, тот орган, который знает точно, плюс-минус количество потерь и может дать анализ этих потерь по периодам войны.

Тут нельзя остановиться на тех потерях, которые огласил президент. Потому что те потери, которые он оглашал, самая первая цифра, они могут касаться ситуации обострения, то есть, когда шли самые интенсивные бои, когда шли контактные бои, лобовые атаки со стороны российских войск. Поэтому это всё надо прекратить, потому что это больше действует на общество и армию нашу, в первую очередь, а не противника», – рассуждал Жданов.