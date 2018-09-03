03.09.2018, Минск, Михаил Рябов
 
Белоруссия, Россия, Украина, Финансы
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Это вам не аграрная сверхдержава: Россия и Белоруссия борются за финансы Китая



Один из крупнейших в Белоруссии банк Москва-Минск  создал China desk – подразделение, ответственное за обслуживание компаний с китайским капиталом. На Украине, которая в свое время отказалась от общего интеграционного проекта, с интересом следят за успешной координацией действий белорусов и россиян, считают эксперты.

«Специальный отдел банка будет консультировать китайские компании по вопросам ведения бизнеса в Беларуси, обеспечивать для них полный банковский сервис: рассчетно-кассовое, зарплатное обслуживание, кредитование», – сообщает агентство «Белта».

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Отметим, что банк Москва-Минск – это «дочка» ОАО АКБ «Банк Москвы».

Совместная борьба России и Белоруссии за финансы бизнеса Китая – наглядный пример для Украины, которая в свое время отказалась от общего интеграционного проекта, выбрав соглашение об ассоциации с ЕС, а теперь страдает от экономического кризиса. Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Денис Денисов.

«Пример российско-белорусской кооперации на финансовых рынках третьих стран, лишний раз демонстрирует, что в современном мире это эффективный и перспективный путь сотрудничества. Особенно это рельефно видно на примере Украины и ее позиции по уничтожению всех экономических связей с Россией», – сказал эксперт.

Ранее бывший украинский министр экономики Виктор Суслов заявил, что Украина после Евромайдана уже не сможет вернуться в ряды высокоразвитых промышленных стран, оставшись сырьевым придатком и аграрной страной.

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