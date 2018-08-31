В Киеве констатировали, что Украина обречена на статус сырьевой колонии

31.08.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина уже не сможет вернуться в ряды высокоразвитых промышленных стран, оставшись сырьевым придатком и аграрной страной.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам экономиста, к такому состоянию страну довело сотрудничество с МВФ и долговые обязательства перед организацией.

«МВФ, как известно, кредиты просто так не дает, он навязывает определенную программу экономических реформ, которые нужно выполнять. Украина ее выполняет. И следствием этой программы является постепенная деиндустриализация страны, четкая сырьевая ориентация украинской экономики и преимущественное развитие аграрного сектора. То есть в перспективе Украина не сможет вернуться в ряды высокоразвитых промышленных, научных стран с высоким уровнем образования, здравоохранения и так далее, как когда-то было», – заявил Суслов.

Ранее политический эксперт Всеволод Степанюк заявил, что западные кредиторы успешно выполняют задачу по переводу Украины под полное внешнее управление. Т

Также экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко сообщил, что без кредита МВФ Украине не обойтись, а значит, повышение цены на газ для населения не избежать.