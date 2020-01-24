24.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Политика, Россия
Просмотров:

Это вам не Порошенко. Арабский мир заметил благородный жест Путина

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Палестину помог офицеру почетного караула, с головы которого упала на пол фуражка. Российский лидер её поднял и надел на голову палестинского солдата.

Соответствующую видеозапись опубликовал личный фотограф главы Палестины Махмуда Аббаса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Жест президента России заметил весь арабский мир. Жалко только 9 мая на параде Победы в Москве палестинский лидер не сможет сделать так же. Потому что с наших гвардейцев фуражки не падают. Они вообще лучшие в мире», – прокомментировала произошедшее радиостанция «Маяк».

Журналисты кремлевского пула РИА Новости также отметили в своем Telegram-канале, что данная запись получила мгновенное распространение.

«В Палестине восхищены Путиным: он поднял упавшую фуражку офицера караула. Видео фотографа Аббаса распространяется в арабском мире со скоростью нового коронавируса», – говорится в комментарии.

Стоит отметить, что в присутствии бывшего украинского президента Петра Порошенко солдатам везло гораздо меньше – за пять лет правления в его присутствии потеряли сознание шестеро военнослужащих.

При этом украинский главнокомандующий не отличался особым сочувствием к подчиненным. Так, в ходе его выступления перед солдатами ВСУ в Донбассе военнослужащая потеряли сознание на солнцепеке, однако Порошенко лишь приказал сомкнуть строй.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть