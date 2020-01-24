Это вам не Порошенко. Арабский мир заметил благородный жест Путина

24.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Палестину помог офицеру почетного караула, с головы которого упала на пол фуражка. Российский лидер её поднял и надел на голову палестинского солдата.

Соответствующую видеозапись опубликовал личный фотограф главы Палестины Махмуда Аббаса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Жест президента России заметил весь арабский мир. Жалко только 9 мая на параде Победы в Москве палестинский лидер не сможет сделать так же. Потому что с наших гвардейцев фуражки не падают. Они вообще лучшие в мире», – прокомментировала произошедшее радиостанция «Маяк».

Журналисты кремлевского пула РИА Новости также отметили в своем Telegram-канале, что данная запись получила мгновенное распространение.

«В Палестине восхищены Путиным: он поднял упавшую фуражку офицера караула. Видео фотографа Аббаса распространяется в арабском мире со скоростью нового коронавируса», – говорится в комментарии.

Стоит отметить, что в присутствии бывшего украинского президента Петра Порошенко солдатам везло гораздо меньше – за пять лет правления в его присутствии потеряли сознание шестеро военнослужащих.

При этом украинский главнокомандующий не отличался особым сочувствием к подчиненным. Так, в ходе его выступления перед солдатами ВСУ в Донбассе военнослужащая потеряли сознание на солнцепеке, однако Порошенко лишь приказал сомкнуть строй.