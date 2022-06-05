«Это вам за Донецк»: Киев разбудила серия мощных взрывов

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На следующее утро после обстрела Донецка украинскими войсками серия мощных взрывов разбудила жителей левого берега Киева.

Очевидцы в соцсетях публикуют ролики с пролетом крылатых ракет в сторону украинской столицы и снимки огромного столба дыма от пожара, который начался после ударов.

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«А это вам за Донецк, нелюди! Хватит мирно спать, пора по подвалам ховаться. Стоп, а может это киевляне сами! Как пить дать сами. Ну а кто еще», – комментирует военкор Ольга Курлаева.