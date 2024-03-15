«Это вам за кириллицу!»: Косовские сербы закрасили надписи на албанском языке на севере края

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На двуязычных таблицах, установленных в населенном преимущественно сербами севера Косово вместо прежних кириллических, – были закрашены надписи на албанском языке.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

В сербских анклавах Косово, установленные новые двуязычные щиты и таблички с названиями населенных пунктов на сербской латинице и албанском не простояли и суток – названия на албанском были закрашены черной краской. Что стало своеобразным протестом местных жителей против удаления таблиц и щитов на сербской кириллице.

Напомним, что работники «Министерства инфраструктуры Косово» вместе с боевиками «косовской полиции» накануне демонтировали в сербских северных анклавах края таблички и щиты с названиями городов и сел на сербской кириллице и дублировались сербской латиницей, заменив их на таблички, выполненные на сербской латинице и продублированные на албанском.

Нужно отметить, что латиницей сербо-хорватского языка на Балканах пользуются в основном хорваты, бошняки, «свидомая» часть черногорцев и прозападные сербские либералы.

При этом большинство сербов, особенно в анклавах новообразованных государств-лимитрофов, таких как Хорватия, БиГ и «Республика Косово» предпочитают древний более характерный для этого языка алфавит – кириллицу.

Партия косовских сербов «Сербский список», в свою очередь, призвала представителей международного сообщества осудить показательный снос щитов и табличек на кириллице, указав, что таким образом «премьер Косово» Альбин Курти нарушает права сербского народа на свой язык, письменность и право использовать топонимы, так как они использовали их на протяжении веков.

«Хотя даже высшие правовые акты Приштины гарантируют право на сербский язык и кириллицу, режим Курти еще раз показывает, что для него права сербского народа, обязательства из договоров и правил, установленных законами, в пользу сербов не важны… Этот эталонный националист и сербофоб, лишенный потенциала и способности сделать что-либо в пользу албанцев, делает все возможное, чтобы вызвать у тех чистую антисербскую истерию, углубляя этнические разногласия на этих территориях, в надежде, что он наберет таким образом политические очки и голоса на следующих выборах», – говорится в заявлении «Сербского списка».