«Это вброс» – в Москве отказались обсуждать «мирные» предложения НАТО

Владимир Гладков .  
16.08.2023 18:27
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Заявление главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена о возможном вступлении Украины в Альянс после того, как бандеровцы откажутся от «спорных» территорий – является информационным вбросом и не стоит серьёзного рассмотрения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Павел Данилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявление главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена о возможном вступлении Украины в Альянс...

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«Уже второй чиновник НАТО, а первый был Расмуссен (бывший генсек Альянса – прим.), который два месяца назад заявил, что НАТО может принять Украину по частям. И тут глава канцелярии, по сути, первый зам Столтенберга, говорит, что могут взять, если Украина отдаст часть территории.

Соответственно, если два человека подряд об этом заявляют за короткий промежуток времени, значит, они на это настроились. И если они завтра предложат такой вариант, мы от него откажемся?», – поинтересовался ведущий.

«Мы не имеем права учитывать заявления бывших чиновников. У нас нет двух человек, есть пока только один человек.

Мы имеем дело с обычным вбросом информации со стороны действующего чиновника. Но со стороны чиновника такого уровня, которого завтра можно пинком погнать», – сказал политолог.

Данилин подчеркнул, что таким образом на Западе ищут «слабых» российских политиков, с которыми можно будет работать.

«Поэтому это зондирование почвы на просмотр нашей реакции – типа, сколько людей в российском политикуме схватятся за это предложение. Вот, Дмитрий Анатольевич схватился, но при всём его политическом задоре, его роль в определении политики – на Западе не воспринимают. Потому что исходящие от него угрозы не реализуются никогда», – добавил он.

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