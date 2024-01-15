«Это военное преступление»: американец об убийстве Гонсало Лира нацистами

Константин Серпилин.  
15.01.2024 15:36
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политические репрессии, Преследования журналистов, США, Украина


Смерть американского журналиста Гонсало Лира в застенках СБУ является политическим убийством, совершённым неонацистами с одобрения администрации президента США.

Об этом в эфире интернет-канала «Рабочие диалоги» заявил недавно вернувшийся из России экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Смерть американского журналиста Гонсало Лира в застенках СБУ является политическим убийством, совершённым неонацистами с...

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«Это было военное преступление. Не было никаких оснований задерживать его, или сажать в тюрьму. Ты же знаешь, что в тоталитарном государстве опасно высказывать своё мнение. Мы здесь, в США, начинаем опасаться, что начались репрессии.

Гонсало был хорошим человеком с добрыми намерениями, он разоблачил ложь, исходящую из Вашингтона, из Администрации Байдена, от Виктории Нуланд и остальных, относительно войны на Украине.

Он сыграл важную роль в разоблачении информационной операции, проводимой разведками США и Британии совместно с украинской разведкой – о неком киевском призраке, который сбивал все российские самолёты и уничтожал танки. Которые, как оказалось, были украинскими танками», – сказал Джонсон.

Он возмутился, что администрация Байдена не сделала ничего, чтобы помочь гражданину США, оказавшемуся в заточении в другой стране.

«Ни черта они не сделали. Они легко могли бы добиться его освобождения, сказав Зеленскому: «Отпусти его, или ты не получишь больше ни цента, ты не собираешься сажать американца в тюрьму».

Но у администрации Байдена слишком много других проблем. Они слишком обеспокоены попытками развязать Третью мировую войну, и к том же они теряют голову, когда дело касается Украины. На Гонсало им просто наплевать», – подытожил ЦРУшник.

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