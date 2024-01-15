«Это военное преступление»: американец об убийстве Гонсало Лира нацистами

Смерть американского журналиста Гонсало Лира в застенках СБУ является политическим убийством, совершённым неонацистами с одобрения администрации президента США.

Об этом в эфире интернет-канала «Рабочие диалоги» заявил недавно вернувшийся из России экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это было военное преступление. Не было никаких оснований задерживать его, или сажать в тюрьму. Ты же знаешь, что в тоталитарном государстве опасно высказывать своё мнение. Мы здесь, в США, начинаем опасаться, что начались репрессии.

Гонсало был хорошим человеком с добрыми намерениями, он разоблачил ложь, исходящую из Вашингтона, из Администрации Байдена, от Виктории Нуланд и остальных, относительно войны на Украине.

Он сыграл важную роль в разоблачении информационной операции, проводимой разведками США и Британии совместно с украинской разведкой – о неком киевском призраке, который сбивал все российские самолёты и уничтожал танки. Которые, как оказалось, были украинскими танками», – сказал Джонсон.