«Это вполне реалистичный вариант»: Партия Зеленского анонсирует вторжение в Крым

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Новости Украины

«Перегруппировка» российской армии в Харьковской области и анонсированные «непростые решения» по Херсону так воодушевили власти Украины, что там уже в открытую анонсируют военное вторжение и захват Крыма.

Об этом в эфире 5 канала заявила депутат Верховной рады, замглавы президентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что к освобождению Крыма мы не были так близко еще с 2014-го года. Как не звучит это парадоксально, во время полномасштабного вторжения, но мы видим, что это вопрос вполне реалистический. Еще важно, что мы саму парадигму изменяем и уже меньше звучит вопросов: «Неужели вы можете отвоевывать Крым военным путем?». Да, это вполне реалистический вариант… Как раз опыт Балкан, очевидно, что мы им должны воспользоваться и, например, Хорватия стала туристической страной после полномасштабной войны. Так же Крым после возвращения полноценно под контроль Украины будет туристической жемчужиной. И сейчас готовится отдельная программа, это будет представлено на одной из панелей, по планам по туризму в Крыму», – заявила Кравчук.

Упомянутый опыт Хорватии предполагает изгнание всего нелояльного населения, как это было с жителями Сербской Краины, где при попустительстве Запада был осуществлен геноцид православного населения. Таким образом, партия Зеленского намекает на изгнание русских, которые составляют более 80% населения Крымского полуострова.