«Это все блеф Кремля. В Крыму все ужасно» – Яхно

28.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Крым никогда не будет самоокупаемым, поскольку находится под санкциями и зависит от Украины.

Такое мнение в эфире телеканала «Прямой» высказала политолог Олеся Яхно, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Были абсолютно блефовые заявления касаемо того, что кто-то планировал выйти на самоокупаемость Крыма, потому что, учитывая инфраструктурную зависимость Крыма от Украины, это во-первых. А во-вторых, Крым находится под санкциями, и в принципе это серая зона и дальше это будет нарастать, никто туда инвестировать не будет, потому что он автоматически попадает под санкции, то понятно, что ни о какой самоокупаемости речь не шла. Действительно для России необходимость поддержки на определённом уровне требует дотаций всё больше и больше», – заявила политолог.

Она подчеркнула, что из-за отсутствия необходимого количества пресной воды некоторые районы Крыма испытывают экологические трудности.

«Они планируют больше вкладывать деньги, но это связано с тем, что, наоборот, даже те сферы дохода, где был какой-то процент, они уменьшаются, учитывая, что под санкциями невозможно рассчитывать на самоокупаемость, а наоборот надо будет увеличивать расходы. Мы сейчас слышим, что некоторые регионы из-за отсутствия необходимого объема воды экологически страдают. У России не за что это чем-то возобновить», – отметила Яхно.

Напомним, что ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что жители крымского приграничного с Украиной города Армянск жалуются на неизвестные выбросы в атмосферу, от которых тело покрывается пятнами, а изделия из металла ржавеют.