«Это забастовка» – в Москве объяснили, почему французские СМИ показали правду из Лисичанска

29.06.2022  18:23 (Мск), Москва
Владимир Гладков .  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Репортаж французского телеканала «France 2» о том, что в Лисичанске ждут русскую армию – это шантаж западных заказчиков, которые вовремя не заплатили за трансляцию антироссийской пропаганды.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил политолог Александр Панкратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Репортаж французского телеканала «France 2» о том, что в Лисичанске ждут русскую армию –...

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«Хотел бы верить, это очень приятно, что такие люди появляются. Но я скептичен, потому что пропаганда невероятно мощно оплачивается – это с одной стороны.  С другой, во всяком случае, в Прибалтике за лайк вас могут посадить в тюрьму. Это не метафора.

В Латвии, Литве идёт 60 уголовных дел, 280 административных. Александр Дубьяго с российским флагом – полтора месяца парень отсидел, статьи не придумали, но очень хотелось – скажи, что из России тебе кто-то это сказал.

Поэтому – это модель, зная европейцев, это посыл, когда кончились деньги. Выкидывается: посмотрите, денег не будет – будем так. Это напоминание  – а где же наши деньги? Для того чтобы опять увеличить эти потоки», – объяснил Панкратов.

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