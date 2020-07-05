«Это заигрывание с сепарами!» – Дроздов требует отменить закон о льготах для детей Донбасса

05.07.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Принятый Верховной радой закон о льготах для детей из Донбасса и Крыма не только является дискриминационным по отношению к «остальным украинцам», но и свидетельствует о «заигрывании Киева с сепаратистами».

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы имеем вопиющий пример (в случае принятия закона о льготах для детей Донбасса и Крыма – прим. ред.) негативной дискриминации в вопросе прав на образование. И этот тренд на негативную дискриминацию, когда дети по признаку проживания имеют конкурентные преимущества при получении образования перед украинскими детьми, которые живут тут. И которые, возможно, не являются замеченными в каких-то сепарских и ватных мероприятиях там, потому что у нас никто этого, к сожалению, не проверяет.

Я хочу сказать, что этот тренд на дискриминацию начал ещё предыдущий президент Порошенко. Эти преференции детям ОРДЛО не являются ноу-хау Зеленского, это сделал ещё Порошенко. Отличие только в том, что при Порошенко они имели право неконкурентного вступления только в определённый перечень ВУЗов. А теперь, при Зеленском, они хотят сделать не определённый перечень ВУЗов, а все. Вот и вся разница», – возмутился радикал.

Остап Дроздов подчеркнул, что этот закон якобы свидетельствует о заигрывании Киева перед Донбассом, и потребовал его отменить.

«Но тренд на заигрывание с ОРДЛО и их конкурентное преимущество перед украинскими детьми создал предыдущий президент, а этот только расширяет и узаконивает. Потому моя мысль в том, что дети должны иметь равные права в вопросе получения образования. И это было бы справедливо», – потребовал телеведущий.